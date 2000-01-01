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Варламов Григорий

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Место рождения

д. Лапино (Федотово)

Дата рождения

10.11.1862

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862

Отец: Варламов Иван Васильевич

Мать: Феоктиста

д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
19.04.1882

Дочь: Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Матрона

деревня Феодотово
Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Варламов Иван

Мать ребёнка: Матрона

деревня Феодотово
Рождение ребёнка
27.05.1890

Сын: Варламов Тимофей

Мать ребёнка: Матрона

д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Варламов Георгий (Егор)

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
29.10.1895

Сын: Варламов Сергей

Мать ребёнка: Матрона

д. Феодотово
Рождение ребёнка
10.05.1899

Дочь: Гликерия Григорьевна

Мать ребёнка: Матрона

деревня Феодотово
Рождение ребёнка
19.04.1900

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Матрона

Деревня Феодотово
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Варламов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Матрона

деревня Феодотово
Рождение ребёнка
13.10.1905

Сын: Варламов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Матрона

д. Лапино (Федотово)
Бракосочетание
23.01.1981

Жена: Матрона

с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варламова Анна

Мать ребёнка: Матрона

Работа или профессия
Неизвестно
овчинник, ратник 1 разр., земледелец, непременный сельский работник
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