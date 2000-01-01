Варламов Григорий
Место рожденияд. Лапино (Федотово)
Дата рождения10.11.1862
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862
Отец: Варламов Иван Васильевич
Мать: Феоктиста
д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
19.04.1882
Дочь: Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Матрона
деревня Феодотово
Рождение ребёнка
23.09.1883
Сын: Варламов Иван
Мать ребёнка: Матрона
деревня Феодотово
Рождение ребёнка
27.05.1890
Сын: Варламов Тимофей
Мать ребёнка: Матрона
д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
29.10.1895
Сын: Варламов Сергей
Мать ребёнка: Матрона
д. Феодотово
Рождение ребёнка
10.05.1899
Дочь: Гликерия Григорьевна
Мать ребёнка: Матрона
деревня Феодотово
Рождение ребёнка
20.05.1901
Сын: Варламов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Матрона
деревня Феодотово
Рождение ребёнка
13.10.1905
Сын: Варламов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Матрона
д. Лапино (Федотово)
Бракосочетание
23.01.1981
Жена: Матрона
с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варламова Анна
Мать ребёнка: Матрона
Работа или профессия
Неизвестно
овчинник, ратник 1 разр., земледелец, непременный сельский работник