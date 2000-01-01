Варламов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.10.1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варламов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Варламов Федор
Мать ребёнка: Феоктиста
деревня Феодорово
Бракосочетание
05.07.1861
Жена: Феоктиста
с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
10.11.1862
Сын: Варламов Григорий
Мать ребёнка: Феоктиста
д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
02.02.1865
Сын: Варламов Федор
Мать ребёнка: Феоктиста
Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
14.02.1878
Сын: Варламов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Феоктиста
Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феоктиста
Работа или профессия
Неизвестно
сельский работник
Смерть
29.10.1898