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Варламов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.10.1898

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варламов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Варламов Федор

Мать ребёнка: Феоктиста

деревня Феодорово
Бракосочетание
05.07.1861

Жена: Феоктиста

с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
10.11.1862

Сын: Варламов Григорий

Мать ребёнка: Феоктиста

д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
02.02.1865

Сын: Варламов Федор

Мать ребёнка: Феоктиста

Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
17.02.1868

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Феоктиста

д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
24.12.1872

Дочь: Феодора

Мать ребёнка: Феоктиста

Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
22.05.1875

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Феоктиста

Рождение ребёнка
14.02.1878

Сын: Варламов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Феоктиста

Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варламов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Феоктиста

Работа или профессия
Неизвестно
сельский работник
Смерть
29.10.1898
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