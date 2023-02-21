(Чернышева) Феоктиста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чернышева) Феоктиста

(Чернышева) Феоктиста

Место рождения

с. Паздеры Удмуртия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.05.1880

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышев Дмитрий Федорович

Мать: Чернышева Параскева (Прасковья) Григорьевна

с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
1860

Сын: Варламов Федор

Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич

деревня Феодорово
Бракосочетание
05.07.1861

Муж: Варламов Иван Васильевич

с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
10.11.1862

Сын: Варламов Григорий

Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич

д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
02.02.1865

Сын: Варламов Федор

Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич

Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
17.02.1868

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич

д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
24.12.1872

Дочь: Феодора

Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич

Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
22.05.1875

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1878

Сын: Варламов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич

Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варламов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич

Смерть
29.05.1880
деревня Феодотово