(Чернышева) Феоктиста
Место рожденияс. Паздеры Удмуртия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.05.1880
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
1860
Сын: Варламов Федор
Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич
деревня Феодорово
Бракосочетание
05.07.1861
с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
10.11.1862
Сын: Варламов Григорий
Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич
д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
02.02.1865
Сын: Варламов Федор
Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич
Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
17.02.1868
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич
д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
24.12.1872
Дочь: Феодора
Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич
Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
22.05.1875
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1878
Сын: Варламов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич
Деревня Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Варламов Иван Васильевич
Смерть
29.05.1880
деревня Феодотово