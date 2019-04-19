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(Варламова) Ирина
(Варламова) Ирина
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Место рождения
Деревня Феодотово
Дата рождения
19.04.1900
Пол
Женский
Отец
Варламов Григорий
1862 г.р.
Мать
(Чуракова) Матрона
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.04.1900
Отец:
Варламов Григорий
Мать:
Матрона
Деревня Феодотово
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