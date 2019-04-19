(Варламова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варламова) Ирина

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Место рождения

Деревня Феодотово

Дата рождения

19.04.1900

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
19.04.1900

Отец: Варламов Григорий

Мать: Матрона

Деревня Феодотово
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