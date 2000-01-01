Чураков Иосиф (Осип)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чураков Григорий
Мать: Пелагея
Бракосочетание
08.06.1864
Жена: Агапия
Рождение ребёнка
08.08.1866
Сын: Чураков Филипп
Мать ребёнка: Агапия
починок Фомина
Рождение ребёнка
13.12.1869
Сын: Чураков Николай
Мать ребёнка: Агапия
починок Фомина
Рождение ребёнка
02.04.1872
Сын: Чураков Георгий
Мать ребёнка: Агапия
починок Фомина
Рождение ребёнка
20.06.1873
Дочь: Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Агапия
починок Фомина
Рождение ребёнка
11.07.1874
Сын: Чураков Семен
Мать ребёнка: Агапия
починок Фомина
Рождение ребёнка
26.10.1877
Мать ребёнка: Агапия
починок Фомина
Рождение ребёнка
20.02.1880
Сын: Чураков Василий Иосифович
Мать ребёнка: Агапия
починок Фомина
Рождение ребёнка
08.03.1882
Сын: Чураков Никифор Иосифович
Мать ребёнка: Агапия
починок Фомина
Рождение ребёнка
15.05.1883
Дочь: Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Агапия
починок Фомина
Бракосочетание
02.02.1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агапия
Работа или профессия
Неизвестно
сельский работник