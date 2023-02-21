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Чураков Николай

Место рождения

починок Фомина

Дата рождения

13.12.1869

Дата смерти

13.07.1899

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1869

Отец: Чураков Иосиф (Осип)

Мать: Агапия

починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Ионовна

Рождение ребёнка
06.07.1894

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Ионовна

починок Фомина
Рождение ребёнка
03.06.1895

Дочь: Акилина Николаевна

Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Ионовна

починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Чураков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Ионовна

Рождение ребёнка
19.09.1898

Сын: Чураков Федор Иосифович

Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Ионовна

починок Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.07.1899
починок Фомина
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