Чураков Николай
Место рожденияпочинок Фомина
Дата рождения13.12.1869
Дата смерти13.07.1899
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1869
Отец: Чураков Иосиф (Осип)
Мать: Агапия
починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Ионовна
Рождение ребёнка
06.07.1894
Дочь: Марина Николаевна
Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Ионовна
починок Фомина
Рождение ребёнка
03.06.1895
Дочь: Акилина Николаевна
Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Ионовна
починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Чураков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Ионовна
Рождение ребёнка
19.09.1898
Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Ионовна
починок Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.07.1899
починок Фомина