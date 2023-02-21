Чуракова Татьяна Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Иона
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Чураков Николай
Рождение ребёнка
06.07.1894
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Чураков Николай
починок Фомина
Рождение ребёнка
03.06.1895
Дочь: Акилина Николаевна
Отец ребёнка: Чураков Николай
починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Чураков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Чураков Николай
Рождение ребёнка
19.09.1898
Отец ребёнка: Чураков Николай
починок Фомина
Работа или профессия
Неизвестно