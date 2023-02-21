Чуракова Татьяна Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова Татьяна Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Иона

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Чураков Николай

Рождение ребёнка
06.07.1894

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Чураков Николай

починок Фомина
Рождение ребёнка
03.06.1895

Дочь: Акилина Николаевна

Отец ребёнка: Чураков Николай

починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Чураков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Чураков Николай

Рождение ребёнка
19.09.1898

Сын: Чураков Федор Иосифович

Отец ребёнка: Чураков Николай

починок Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
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