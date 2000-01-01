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(Шестакова) Агапия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.01.1890

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1864

Муж: Чураков Иосиф (Осип)

Рождение ребёнка
08.08.1866

Сын: Чураков Филипп

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина
Рождение ребёнка
03.09.1867

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.12.1869

Сын: Чураков Николай

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина
Рождение ребёнка
02.04.1872

Сын: Чураков Георгий

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина
Рождение ребёнка
20.06.1873

Дочь: Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина
Рождение ребёнка
11.07.1874

Сын: Чураков Семен

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина
Рождение ребёнка
31.10.1875

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.10.1877

Сын: Чураков Иван Осипович

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина
Рождение ребёнка
20.02.1880

Сын: Чураков Василий Иосифович

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина
Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Чураков Никифор Иосифович

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина
Рождение ребёнка
15.05.1883

Дочь: Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

починок Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)

Смерть
20.01.1890
починок Фомина
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