(Шестакова) Агапия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.01.1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1864
Муж: Чураков Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
08.08.1866
Сын: Чураков Филипп
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина
Рождение ребёнка
03.09.1867
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.12.1869
Сын: Чураков Николай
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина
Рождение ребёнка
02.04.1872
Сын: Чураков Георгий
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина
Рождение ребёнка
20.06.1873
Дочь: Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина
Рождение ребёнка
11.07.1874
Сын: Чураков Семен
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина
Рождение ребёнка
31.10.1875
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.10.1877
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина
Рождение ребёнка
20.02.1880
Сын: Чураков Василий Иосифович
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина
Рождение ребёнка
08.03.1882
Сын: Чураков Никифор Иосифович
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина
Рождение ребёнка
15.05.1883
Дочь: Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
починок Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чураков Иосиф (Осип)
Смерть
20.01.1890
починок Фомина