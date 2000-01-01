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(Чуракова) Феодора

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Место рождения

починок Фомина

Дата рождения

07.11.1866

Пол

Женский

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1866

Отец: Чураков Григорий

Мать: Пелагея

починок Фомина
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