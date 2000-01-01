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(Чуракова) Феодора
(Чуракова) Феодора
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Место рождения
починок Фомина
Дата рождения
07.11.1866
Пол
Женский
Отец
Чураков Григорий
Около 1834 г.р.
Мать
Пелагея
Около 1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1866
Отец:
Чураков Григорий
Мать:
Пелагея
починок Фомина
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