Bubis Yankel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBubis Yankel

Bubis Yankel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Bubis Moshko

Мать: Bubis Enta

Бракосочетание
10.12.1902

Жена: Bubis Sura

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
05.12.1906

Сын: Bubis Zisya (Зюзя)

Мать ребёнка: Bubis Sura

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bubis Velvel (Владимир)

Мать ребёнка: Bubis Sura

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bubis Mikhail

Мать ребёнка: Bubis Sura

Смерть
1939
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close