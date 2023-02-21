Bubis Yankel
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Bubis Moshko
Мать: Bubis Enta
Бракосочетание
10.12.1902
Жена: Bubis Sura
Рождение ребёнка
05.12.1906
Сын: Bubis Zisya (Зюзя)
Мать ребёнка: Bubis Sura
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Bubis Sura
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bubis Mikhail
Мать ребёнка: Bubis Sura
Смерть
1939