Bubis Mikhail
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Bubis Yankel
Мать: Bubis Sura
Рождение ребёнка
03.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bubis Fira
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
04.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bubis Fira
Смерть
Неизвестно