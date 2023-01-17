Bubis Mikhail — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bubis Mikhail

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Bubis Yankel

Мать: Bubis Sura

Рождение ребёнка
03.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bubis Fira

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
04.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bubis Fira

Смерть
Неизвестно
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