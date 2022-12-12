Bubis (Muchnik) Sura
Место рождения
Дата рождения03.02.1879
Дата смерти02.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1879
Отец: Muchnik Wolf
Мать: Muchnik Khana
Бракосочетание
10.12.1902
Муж: Bubis Yankel
Рождение ребёнка
05.12.1906
Сын: Bubis Zisya (Зюзя)
Отец ребёнка: Bubis Yankel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Bubis Yankel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bubis Mikhail
Отец ребёнка: Bubis Yankel
Смерть
02.06.1969
Похороны
Неизвестно
Сектор 3, участок 2190 | Еврейское кладбище