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Bubis (Muchnik) Sura

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

03.02.1879

Дата смерти

02.06.1969

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1879

Отец: Muchnik Wolf

Мать: Muchnik Khana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
10.12.1902

Муж: Bubis Yankel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
05.12.1906

Сын: Bubis Zisya (Зюзя)

Отец ребёнка: Bubis Yankel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bubis Velvel (Владимир)

Отец ребёнка: Bubis Yankel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bubis Mikhail

Отец ребёнка: Bubis Yankel

Смерть
02.06.1969
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Похороны
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Сектор 3, участок 2190 | Еврейское кладбище
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