Bubis Moshko
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Bubis Mordko
Мать: Bubis Khana
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Sura
Мать ребёнка: Bubis Enta
Рождение ребёнка
После 1854
Дочь: Motel
Мать ребёнка: Bubis Enta
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Bubis Duvid
Мать ребёнка: Bubis Enta
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Bubis Shmul
Мать ребёнка: Bubis Enta
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Bubis Ayzik
Мать ребёнка: Bubis Enta
chis
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Khana
Мать ребёнка: Bubis Enta
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Rivka
Мать ребёнка: Bubis Enta
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Bubis Yankel
Мать ребёнка: Bubis Enta
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bubis Enta
Смерть
Неизвестно