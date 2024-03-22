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Bubis Moshko

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Около 1851 г.р.
После 1854 г.р.
Около 1863 г.р.
Около 1868 г.р.
Около 1870 г.р.
Около 1871 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Bubis Mordko

Мать: Bubis Khana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Sura

Мать ребёнка: Bubis Enta

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
После 1854

Дочь: Motel

Мать ребёнка: Bubis Enta

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Bubis Duvid

Мать ребёнка: Bubis Enta

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Bubis Shmul

Мать ребёнка: Bubis Enta

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Bubis Ayzik

Мать ребёнка: Bubis Enta

chis
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Khana

Мать ребёнка: Bubis Enta

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Rivka

Мать ребёнка: Bubis Enta

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Bubis Yankel

Мать ребёнка: Bubis Enta

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bubis Enta

Смерть
Неизвестно
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