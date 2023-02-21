Bubis Enta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bubis Enta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Около 1851 г.р.
После 1854 г.р.
Около 1863 г.р.
Около 1868 г.р.
Около 1870 г.р.
Около 1871 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Sura

Отец ребёнка: Bubis Moshko

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
После 1854

Дочь: Motel

Отец ребёнка: Bubis Moshko

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Bubis Duvid

Отец ребёнка: Bubis Moshko

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Bubis Shmul

Отец ребёнка: Bubis Moshko

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Bubis Ayzik

Отец ребёнка: Bubis Moshko

chis
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Khana

Отец ребёнка: Bubis Moshko

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Rivka

Отец ребёнка: Bubis Moshko

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Bubis Yankel

Отец ребёнка: Bubis Moshko

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bubis Moshko

Смерть
Неизвестно
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