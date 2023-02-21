Bubis Enta
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Sura
Отец ребёнка: Bubis Moshko
Рождение ребёнка
После 1854
Дочь: Motel
Отец ребёнка: Bubis Moshko
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Bubis Duvid
Отец ребёнка: Bubis Moshko
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Bubis Shmul
Отец ребёнка: Bubis Moshko
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Bubis Ayzik
Отец ребёнка: Bubis Moshko
chis
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Khana
Отец ребёнка: Bubis Moshko
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Rivka
Отец ребёнка: Bubis Moshko
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Bubis Yankel
Отец ребёнка: Bubis Moshko
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bubis Moshko
Смерть
Неизвестно