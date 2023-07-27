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Воинков Федор Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Воинков Василий Лукин

Мать: Воинкова Елена Лукина

Бракосочетание
08.02.1807

Жена: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
05.01.1808

Дочь: Собанина Домника Федорова

Мать ребёнка: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1812

Сын: Воинков Лаврентий Федоров

Мать ребёнка: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1814

Дочь: Воинкова Феодосия Федорова

Мать ребёнка: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1817

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1822

Сын: Воинков Прокопий Федоров

Мать ребёнка: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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