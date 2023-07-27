Воинков Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Воинков Василий Лукин
Мать: Воинкова Елена Лукина
Бракосочетание
08.02.1807
Рождение ребёнка
05.01.1808
Дочь: Собанина Домника Федорова
Мать ребёнка: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
08.08.1812
Сын: Воинков Лаврентий Федоров
Мать ребёнка: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
29.05.1814
Дочь: Воинкова Феодосия Федорова
Мать ребёнка: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
02.12.1817
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
24.02.1822
Мать ребёнка: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева
Смерть
Неизвестно