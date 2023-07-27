Воинков Василий Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинков Василий Лукин

Воинков Василий Лукин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

15.01.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Воинков Лука Козмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Воинков Степан Васильев из любиной

Мать ребёнка: Воинкова Елена Лукина

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Воинков Федор Васильев

Мать ребёнка: Воинкова Елена Лукина

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Воинков Герасим Васильев

Мать ребёнка: Воинкова Елена Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Елена Лукина

Смерть
15.01.1804
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close