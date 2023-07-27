Воинков Василий Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти15.01.1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Воинков Лука Козмин
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Воинков Степан Васильев из любиной
Мать ребёнка: Воинкова Елена Лукина
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Воинкова Елена Лукина
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Воинкова Елена Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинкова Елена Лукина
Смерть
15.01.1804