Воинкова (Воинкова) Елена Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинкова (Воинкова) Елена Лукина

Воинкова (Воинкова) Елена Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Воинков Степан Васильев из любиной

Отец ребёнка: Воинков Василий Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Воинков Федор Васильев

Отец ребёнка: Воинков Василий Лукин

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Воинков Герасим Васильев

Отец ребёнка: Воинков Василий Лукин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Василий Лукин

Смерть
Неизвестно