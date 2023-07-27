Воинкова (Воинкова) Елена Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Воинков Степан Васильев из любиной
Отец ребёнка: Воинков Василий Лукин
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Воинков Василий Лукин
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Воинков Василий Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно