Воинков Герасим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти11.06.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Воинков Василий Лукин
Мать: Воинкова Елена Лукина
Бракосочетание
08.11.1816
Жена: Воинкова Матрена Ефимова
Рождение ребёнка
23.09.1817
Мать ребёнка: Воинкова Матрена Ефимова
Рождение ребёнка
22.10.1818
Дочь: Параскева Герасимова
Мать ребёнка: Воинкова Матрена Ефимова
Смерть
11.06.1836
Причина смерти: от горячки