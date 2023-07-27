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Воинков Герасим Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

11.06.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Воинков Василий Лукин

Мать: Воинкова Елена Лукина

Бракосочетание
08.11.1816

Жена: Воинкова Матрена Ефимова

Рождение ребёнка
23.09.1817

Сын: Воинков Сергий Герасимов

Мать ребёнка: Воинкова Матрена Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.10.1818

Дочь: Параскева Герасимова

Мать ребёнка: Воинкова Матрена Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
11.06.1836
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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