Воинков Сергий Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинков Сергий Герасимов

Воинков Сергий Герасимов

avatar

Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

23.09.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1817

Отец: Воинков Герасим Васильев

Мать: Воинкова Матрена Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1836

Жена: Воинкова Агрипина Георгиева (Егорова)

Рождение ребёнка
07.06.1839

Дочь: Феодосия Сергиева

Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Георгиева (Егорова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1840

Дочь: Анисья Сергиева

Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Георгиева (Егорова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Воинков Григорий Сергиев

Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Георгиева (Егорова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close