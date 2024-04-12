Воинков Сергий Герасимов
Место рождения
Дата рождения23.09.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1817
Отец: Воинков Герасим Васильев
Мать: Воинкова Матрена Ефимова
Бракосочетание
23.01.1836
Рождение ребёнка
07.06.1839
Дочь: Феодосия Сергиева
Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Георгиева (Егорова)
Рождение ребёнка
29.12.1840
Дочь: Анисья Сергиева
Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Георгиева (Егорова)
Рождение ребёнка
28.09.1844
Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Георгиева (Егорова)
Смерть
Неизвестно