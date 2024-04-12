Воинкова (Губина) Матрена Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти17.04.1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Губин Ефим
Бракосочетание
08.11.1816
Рождение ребёнка
23.09.1817
Отец ребёнка: Воинков Герасим Васильев
Рождение ребёнка
22.10.1818
Дочь: Параскева Герасимова
Отец ребёнка: Воинков Герасим Васильев
Смерть
17.04.1840
Причина смерти: от горячки