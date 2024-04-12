Воинкова (Губина) Матрена Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Губина) Матрена Ефимова

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Место рождения

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

17.04.1840

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Губин Ефим

Мать: не указана

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.11.1816

Муж: Воинков Герасим Васильев

Рождение ребёнка
23.09.1817

Сын: Воинков Сергий Герасимов

Отец ребёнка: Воинков Герасим Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.10.1818

Дочь: Параскева Герасимова

Отец ребёнка: Воинков Герасим Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
17.04.1840
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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