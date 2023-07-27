Губин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Воинкова Матрена Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Агафья Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Фекла Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Губин Алексей Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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