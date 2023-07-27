Губин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Воинкова Матрена Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Фекла Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Губин Алексей Ефимов
Смерть
Неизвестно