Воинкова (Потапова) Агрипина Георгиева (Егорова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Потапов Георгий Кириллов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1836
Рождение ребёнка
07.06.1839
Дочь: Феодосия Сергиева
Отец ребёнка: Воинков Сергий Герасимов
Рождение ребёнка
29.12.1840
Дочь: Анисья Сергиева
Отец ребёнка: Воинков Сергий Герасимов
Рождение ребёнка
28.09.1844
Отец ребёнка: Воинков Сергий Герасимов
Смерть
Неизвестно