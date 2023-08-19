Воинкова (Потапова) Агрипина Георгиева (Егорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Потапова) Агрипина Георгиева (Егорова)

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Место рождения

Потапова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Потапов Георгий Кириллов

Мать: не указана

Потапова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1836

Муж: Воинков Сергий Герасимов

Рождение ребёнка
07.06.1839

Дочь: Феодосия Сергиева

Отец ребёнка: Воинков Сергий Герасимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1840

Дочь: Анисья Сергиева

Отец ребёнка: Воинков Сергий Герасимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Воинков Григорий Сергиев

Отец ребёнка: Воинков Сергий Герасимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно