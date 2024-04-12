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Воинков Степан Васильев из любиной

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Воинков Василий Лукин

Мать: Воинкова Елена Лукина

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1803

Сын: Воинков Лев Степанов

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1804

Сын: Воинков Яков Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1808

Дочь: Мариамия Степанова

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1810

Дочь: Татьяна Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1811

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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