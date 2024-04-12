Воинков Степан Васильев из любиной
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Воинков Василий Лукин
Мать: Воинкова Елена Лукина
Рождение ребёнка
19.02.1803
Сын: Воинков Лев Степанов
Рождение ребёнка
29.04.1804
Рождение ребёнка
19.02.1808
Дочь: Мариамия Степанова
Рождение ребёнка
10.01.1810
Дочь: Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
17.12.1811
Дочь: Анна Стефанова
Смерть
Неизвестно