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Воинков Лев Степанов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.02.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1803

Отец: Воинков Степан Васильев из любиной

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.10.1835

Жена: Воинкова Наталия Прокопиева

Рождение ребёнка
03.07.1839

Дочь: Ульяна Львова

Мать ребёнка: Воинкова Наталия Прокопиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1840

Дочь: Епистимия Львова

Мать ребёнка: Воинкова Наталия Прокопиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1844

Сын: Воинков Матвий Львов

Мать ребёнка: Воинкова Наталия Прокопиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1850

Сын: Воинков Георгий Львов

Мать ребёнка: Воинкова Наталия Прокопиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1852

Сын: Воинков Димитрий Львов

Мать ребёнка: Воинкова Наталия Прокопиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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