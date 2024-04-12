Воинков Лев Степанов
Место рождения
Дата рождения19.02.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1803
Отец: Воинков Степан Васильев из любиной
Бракосочетание
07.10.1835
Рождение ребёнка
03.07.1839
Дочь: Ульяна Львова
Мать ребёнка: Воинкова Наталия Прокопиева
Рождение ребёнка
07.11.1840
Дочь: Епистимия Львова
Мать ребёнка: Воинкова Наталия Прокопиева
Рождение ребёнка
14.11.1844
Сын: Воинков Матвий Львов
Мать ребёнка: Воинкова Наталия Прокопиева
Рождение ребёнка
03.02.1850
Мать ребёнка: Воинкова Наталия Прокопиева
Рождение ребёнка
21.09.1852
Мать ребёнка: Воинкова Наталия Прокопиева
Смерть
Неизвестно