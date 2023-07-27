Воинкова (Анкудинова) Наталия Прокопиева
Место рожденияд. Лопарева Баженовского прихода
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: Анкудинов Прокопий Егоров
д. Лопарева Баженовского прихода
Бракосочетание
07.10.1835
Муж: Воинков Лев Степанов
Рождение ребёнка
03.07.1839
Дочь: Ульяна Львова
Отец ребёнка: Воинков Лев Степанов
Рождение ребёнка
07.11.1840
Дочь: Епистимия Львова
Отец ребёнка: Воинков Лев Степанов
Рождение ребёнка
14.11.1844
Сын: Воинков Матвий Львов
Отец ребёнка: Воинков Лев Степанов
Рождение ребёнка
03.02.1850
Отец ребёнка: Воинков Лев Степанов
Рождение ребёнка
21.09.1852
Отец ребёнка: Воинков Лев Степанов
Смерть
Неизвестно