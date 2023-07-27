Воинкова (Анкудинова) Наталия Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Анкудинова) Наталия Прокопиева

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Место рождения

д. Лопарева Баженовского прихода

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Анкудинов Прокопий Егоров

Мать: не указана

д. Лопарева Баженовского прихода
Бракосочетание
07.10.1835

Муж: Воинков Лев Степанов

Рождение ребёнка
03.07.1839

Дочь: Ульяна Львова

Отец ребёнка: Воинков Лев Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1840

Дочь: Епистимия Львова

Отец ребёнка: Воинков Лев Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1844

Сын: Воинков Матвий Львов

Отец ребёнка: Воинков Лев Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1850

Сын: Воинков Георгий Львов

Отец ребёнка: Воинков Лев Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1852

Сын: Воинков Димитрий Львов

Отец ребёнка: Воинков Лев Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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