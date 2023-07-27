Анкудинов Прокопий Егоров
Место рожденияд. Лопарева Баженовского прихода
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: Анкудинов Егор
д. Лопарева Баженовского прихода
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Короткова Ксения Прокопьева
д. Лопарева Баженовского прихода
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Воинкова Наталия Прокопиева
д. Лопарева Баженовского прихода
Смерть
Неизвестно