Анкудинов Прокопий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинов Прокопий Егоров

Место рождения

д. Лопарева Баженовского прихода

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Анкудинов Егор

Мать: не указана

д. Лопарева Баженовского прихода
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Короткова Ксения Прокопьева

Мать ребёнка: не указана

д. Лопарева Баженовского прихода
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Воинкова Наталия Прокопиева

Мать ребёнка: не указана

д. Лопарева Баженовского прихода
Смерть
Неизвестно
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