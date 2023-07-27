Короткова (Анкудинова) Ксения Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Анкудинова) Ксения Прокопьева

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Место рождения

д. Лопарева Баженовского прихода

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Анкудинов Прокопий Егоров

Мать: не указана

д. Лопарева Баженовского прихода
Бракосочетание
29.07.1831

Муж: Коротков Авраам (Авраамий) Александров

Рождение ребёнка
04.07.1832

Сын: Коротков Афанасий Авраамов

Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1833

Дочь: Домника Авраамова

Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1835

Сын: Коротков Лев Авраамов

Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1836

Сын: Коротков Никандр Авраамов

Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1839

Дочь: Агафия Авраамова

Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1840

Дочь: Матрена Авраамова

Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1844

Сын: Коротков Савва Авраамов

Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1850

Сын: Коротков Козма Авраамов

Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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