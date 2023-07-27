Короткова (Анкудинова) Ксения Прокопьева
Место рожденияд. Лопарева Баженовского прихода
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: Анкудинов Прокопий Егоров
д. Лопарева Баженовского прихода
Бракосочетание
29.07.1831
Рождение ребёнка
04.07.1832
Сын: Коротков Афанасий Авраамов
Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров
Рождение ребёнка
29.10.1833
Дочь: Домника Авраамова
Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров
Рождение ребёнка
16.02.1835
Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров
Рождение ребёнка
03.11.1836
Сын: Коротков Никандр Авраамов
Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров
Рождение ребёнка
04.02.1839
Дочь: Агафия Авраамова
Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров
Рождение ребёнка
10.11.1840
Дочь: Матрена Авраамова
Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров
Рождение ребёнка
02.12.1844
Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров
Рождение ребёнка
30.06.1850
Отец ребёнка: Коротков Авраам (Авраамий) Александров
Смерть
Неизвестно