Анкудинов Егор
Место рожденияд. Лопарева Баженовского прихода
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лопарева Баженовского прихода
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Анкудинов Прокопий Егоров
Мать ребёнка: не указана
д. Лопарева Баженовского прихода
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Икрина Дарья Егорова
Мать ребёнка: не указана
д. Лопарева Баженовского прихода
Смерть
Неизвестно