Анкудинов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнкудинов Егор

Анкудинов Егор

Место рождения

д. Лопарева Баженовского прихода

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лопарева Баженовского прихода
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Анкудинов Прокопий Егоров

Мать ребёнка: не указана

д. Лопарева Баженовского прихода
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Икрина Дарья Егорова

Мать ребёнка: не указана

д. Лопарева Баженовского прихода
Смерть
Неизвестно