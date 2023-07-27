Икрина (Анкудинова) Дарья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Анкудинова) Дарья Егорова

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Место рождения

д. Лопарева Баженовского прихода

Дата рождения

1792

Дата смерти

17.04.1818

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Анкудинов Егор

Мать: не указана

д. Лопарева Баженовского прихода
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Воинкова (икрина) Матрена Пименова

Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1817

Муж: Икрин Пимен Евдокимов

Рождение ребёнка
12.02.1818

Дочь: Агафия (Агафья) Пименова

Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
17.04.1818
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Татьяна Пименова

Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов

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