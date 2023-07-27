Икрина (Анкудинова) Дарья Егорова
Место рожденияд. Лопарева Баженовского прихода
Дата рождения1792
Дата смерти17.04.1818
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Анкудинов Егор
д. Лопарева Баженовского прихода
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Воинкова (икрина) Матрена Пименова
Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов
Бракосочетание
23.01.1817
Рождение ребёнка
12.02.1818
Дочь: Агафия (Агафья) Пименова
Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов
Смерть
17.04.1818
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна Пименова
Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов