Воинкова (Икрина) (Икрина) Матрена Пименова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Икрин Пимен Евдокимов
Мать: Икрина Дарья Егорова
Бракосочетание
27.04.1836
Рождение ребёнка
03.05.1838
Дочь: Пелагия Андреева
Отец ребёнка: Воинков Андрей Степанов
Рождение ребёнка
11.02.1840
Отец ребёнка: Воинков Андрей Степанов
Смерть
Неизвестно