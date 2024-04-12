Воинкова (Икрина) (Икрина) Матрена Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Икрина) (Икрина) Матрена Пименова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Икрин Пимен Евдокимов

Мать: Икрина Дарья Егорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.04.1836

Муж: Воинков Андрей Степанов

Рождение ребёнка
03.05.1838

Дочь: Пелагия Андреева

Отец ребёнка: Воинков Андрей Степанов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1840

Сын: Воинков Димитрий Андреев

Отец ребёнка: Воинков Андрей Степанов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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