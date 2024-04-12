Воинкова (Чащина) (Чащина) Ксения Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Чащин Яков Васильев
Мать: Чащина Марья Яковлева
Бракосочетание
08.02.1807
Рождение ребёнка
05.01.1808
Дочь: Собанина Домника Федорова
Отец ребёнка: Воинков Федор Васильев
Рождение ребёнка
08.08.1812
Сын: Воинков Лаврентий Федоров
Отец ребёнка: Воинков Федор Васильев
Рождение ребёнка
29.05.1814
Дочь: Воинкова Феодосия Федорова
Отец ребёнка: Воинков Федор Васильев
Рождение ребёнка
02.12.1817
Дочь: Варвара Федорова
Отец ребёнка: Воинков Федор Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1822
Отец ребёнка: Воинков Федор Васильев
Смерть
Неизвестно