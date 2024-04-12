Воинкова (Чащина) (Чащина) Ксения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Чащина) (Чащина) Ксения Яковлева

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Чащин Яков Васильев

Мать: Чащина Марья Яковлева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1807

Муж: Воинков Федор Васильев

Рождение ребёнка
05.01.1808

Дочь: Собанина Домника Федорова

Отец ребёнка: Воинков Федор Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1812

Сын: Воинков Лаврентий Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1814

Дочь: Воинкова Феодосия Федорова

Отец ребёнка: Воинков Федор Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1817

Дочь: Варвара Федорова

Отец ребёнка: Воинков Федор Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1822

Сын: Воинков Прокопий Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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