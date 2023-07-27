Чащин Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти15.03.1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Чащин Василий
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Чащин Иван Яковлев
Мать ребёнка: Чащина Марья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Чащин Петр Яковлев
Мать ребёнка: Чащина Марья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Чащин Никон Яковлев
Мать ребёнка: Чащина Марья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Чащина Марья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Сутягина Пелагия Яковлева
Мать ребёнка: Чащина Марья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чащина Марья Яковлева
Смерть
15.03.1832
Причина смерти: от престарелости