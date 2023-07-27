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Чащин Яков Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

15.03.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Чащин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чащин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Чащина Марья Яковлева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Чащин Петр Яковлев

Мать ребёнка: Чащина Марья Яковлева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Чащин Никон Яковлев

Мать ребёнка: Чащина Марья Яковлева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Чащина Марья Яковлева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Сутягина Пелагия Яковлева

Мать ребёнка: Чащина Марья Яковлева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина Марья Яковлева

Смерть
15.03.1832
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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