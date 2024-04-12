Сутягина (Чащина) Пелагия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Чащина) Пелагия Яковлева

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Чащин Яков Васильев

Мать: Чащина Марья Яковлева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1812

Муж: Сутягин Родион Иванов

Рождение ребёнка
06.08.1813

Сын: Сутягин Лаврентий Родионов

Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1816

Сын: Сутягин Илья Родионов

Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1817

Сын: Сутягин Иосиф Родионов

Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1819

Дочь: Анфисса Родионова

Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1821

Дочь: Ирина Родионова

Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1823

Дочь: Екатерина Родионова

Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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