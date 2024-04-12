Сутягина (Чащина) Пелагия Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Чащин Яков Васильев
Мать: Чащина Марья Яковлева
Бракосочетание
22.01.1812
Рождение ребёнка
06.08.1813
Сын: Сутягин Лаврентий Родионов
Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов
Рождение ребёнка
16.07.1816
Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов
Рождение ребёнка
09.09.1817
Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов
Рождение ребёнка
27.07.1819
Дочь: Анфисса Родионова
Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов
Рождение ребёнка
01.04.1821
Дочь: Ирина Родионова
Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов
Рождение ребёнка
30.11.1823
Дочь: Екатерина Родионова
Отец ребёнка: Сутягин Родион Иванов
Смерть
Неизвестно