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Чащин Иван Яковлев

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Чащин Яков Васильев

Мать: Чащина Марья Яковлева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Чащин Алексий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чащин Игнатий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1803

Дочь: Феврония Иванова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чащин Никита Иванов

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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