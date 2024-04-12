Чащин Иван Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Чащин Яков Васильев
Мать: Чащина Марья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Чащин Алексий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чащин Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1803
Дочь: Феврония Иванова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Чащин Никита Иванов
Смерть
Неизвестно