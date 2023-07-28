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Чащин Никита Иванов

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Чащин Иван Яковлев

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.01.1821

Жена: Чащина (белоносова) Анна Леонтьева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1822

Дочь: Дарья Никитина

Мать ребёнка: Чащина (белоносова) Анна Леонтьева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1823

Сын: Чащин Михаил Никитин

Мать ребёнка: Чащина (белоносова) Анна Леонтьева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1828

Сын: Чащин Евфимий Никитин

Мать ребёнка: Чащина (белоносова) Анна Леонтьева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1831

Дочь: Домника Никитина

Мать ребёнка: Чащина (белоносова) Анна Леонтьева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.05.1835

Жена: Чащина Дария Ефимова

Рождение ребёнка
16.05.1836

Дочь: Гликерия Никитина

Мать ребёнка: Чащина Дария Ефимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1840

Сын: Чащин Герасим Никитин

Мать ребёнка: Чащина Дария Ефимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно