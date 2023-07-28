Чащин Никита Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Чащин Иван Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1821
Рождение ребёнка
13.03.1822
Дочь: Дарья Никитина
Мать ребёнка: Чащина (белоносова) Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
31.07.1823
Сын: Чащин Михаил Никитин
Мать ребёнка: Чащина (белоносова) Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
01.04.1828
Мать ребёнка: Чащина (белоносова) Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
03.01.1831
Дочь: Домника Никитина
Мать ребёнка: Чащина (белоносова) Анна Леонтьева
Бракосочетание
24.05.1835
Жена: Чащина Дария Ефимова
Рождение ребёнка
16.05.1836
Дочь: Гликерия Никитина
Мать ребёнка: Чащина Дария Ефимова
Рождение ребёнка
03.03.1840
Мать ребёнка: Чащина Дария Ефимова
Смерть
Неизвестно