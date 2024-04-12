Чащина (Белоносова) (Белоносова) Анна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧащина (Белоносова) (Белоносова) Анна Леонтьева

Чащина (Белоносова) (Белоносова) Анна Леонтьева

avatar

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

06.02.1835

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Белоносов Леонтий

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.01.1821

Муж: Чащин Никита Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1822

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Чащин Никита Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1823

Сын: Чащин Михаил Никитин

Отец ребёнка: Чащин Никита Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1828

Сын: Чащин Евфимий Никитин

Отец ребёнка: Чащин Никита Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1831

Дочь: Домника Никитина

Отец ребёнка: Чащин Никита Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
06.02.1835
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от последствия трудных родов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close