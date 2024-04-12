Чащина (Белоносова) (Белоносова) Анна Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти06.02.1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Белоносов Леонтий
Бракосочетание
12.01.1821
Муж: Чащин Никита Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1822
Дочь: Дарья Никитина
Отец ребёнка: Чащин Никита Иванов
Рождение ребёнка
31.07.1823
Сын: Чащин Михаил Никитин
Отец ребёнка: Чащин Никита Иванов
Рождение ребёнка
01.04.1828
Отец ребёнка: Чащин Никита Иванов
Рождение ребёнка
03.01.1831
Дочь: Домника Никитина
Отец ребёнка: Чащин Никита Иванов
Смерть
06.02.1835
Причина смерти: от последствия трудных родов