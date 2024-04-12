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Чащин Никон Яковлев

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Чащин Яков Васильев

Мать: Чащина Марья Яковлева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1808

Сын: Чащин Стефан Никонов

Мать ребёнка: Чащина Гликерья Федорова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1812

Сын: Чащин Николай Никонов

Мать ребёнка: Чащина Гликерья Федорова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1813

Сын: Чащин Трофим Никонов

Мать ребёнка: Чащина Гликерья Федорова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1813

Дочь: Марина Никонова

Мать ребёнка: Чащина Гликерья Федорова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1814

Жена: Чащина Марья Иванова

Рождение ребёнка
07.01.1815

Дочь: Татьяна Никонова

Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1817

Дочь: Агафия Никонова

Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1818

Сын: Чащин Никифор Никонов

Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова

Рождение ребёнка
28.02.1820

Дочь: Евдокия Никонова

Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1821

Сын: Чащин Алексий Никонов

Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1822

Дочь: Лукия Никонова

Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1826

Сын: Чащин Иван (Иоанн) Никонов

Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина Гликерья Федорова

Смерть
Неизвестно
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