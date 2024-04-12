Чащин Никон Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Чащин Яков Васильев
Мать: Чащина Марья Яковлева
Рождение ребёнка
26.03.1808
Сын: Чащин Стефан Никонов
Мать ребёнка: Чащина Гликерья Федорова
Рождение ребёнка
09.05.1812
Мать ребёнка: Чащина Гликерья Федорова
Рождение ребёнка
23.07.1813
Сын: Чащин Трофим Никонов
Мать ребёнка: Чащина Гликерья Федорова
Рождение ребёнка
23.07.1813
Дочь: Марина Никонова
Мать ребёнка: Чащина Гликерья Федорова
Бракосочетание
28.01.1814
Жена: Чащина Марья Иванова
Рождение ребёнка
07.01.1815
Дочь: Татьяна Никонова
Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1817
Дочь: Агафия Никонова
Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова
Рождение ребёнка
30.05.1818
Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова
Рождение ребёнка
28.02.1820
Дочь: Евдокия Никонова
Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова
Рождение ребёнка
15.02.1821
Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова
Рождение ребёнка
17.12.1822
Дочь: Лукия Никонова
Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова
Рождение ребёнка
25.06.1826
Сын: Чащин Иван (Иоанн) Никонов
Мать ребёнка: Чащина Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чащина Гликерья Федорова
Смерть
Неизвестно