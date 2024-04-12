Чащин Иван (Иоанн) Никонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащин Иван (Иоанн) Никонов

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

25.06.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1826

Отец: Чащин Никон Яковлев

Мать: Чащина Марья Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1848

Сын: Чащин Сергий Иванов

Мать ребёнка: Чащина (намятова) Дарья Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1851

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Чащина (намятова) Дарья Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Чащина (намятова) Дарья Стефанова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина (намятова) Дарья Стефанова

Смерть
Неизвестно
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