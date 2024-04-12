Чащин Иван (Иоанн) Никонов
Место рождения
Дата рождения25.06.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1826
Отец: Чащин Никон Яковлев
Мать: Чащина Марья Иванова
Рождение ребёнка
06.10.1848
Сын: Чащин Сергий Иванов
Мать ребёнка: Чащина (намятова) Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
29.05.1851
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Чащина (намятова) Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Чащина (намятова) Дарья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно