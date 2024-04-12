Чащина (Воинкова) Марья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Воинков Иван Юдин
Бракосочетание
28.01.1814
Муж: Чащин Никон Яковлев
Рождение ребёнка
07.01.1815
Дочь: Татьяна Никонова
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Рождение ребёнка
16.02.1817
Дочь: Агафия Никонова
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Рождение ребёнка
30.05.1818
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Рождение ребёнка
28.02.1820
Дочь: Евдокия Никонова
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Рождение ребёнка
15.02.1821
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Рождение ребёнка
17.12.1822
Дочь: Лукия Никонова
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Рождение ребёнка
25.06.1826
Сын: Чащин Иван (Иоанн) Никонов
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Смерть
Неизвестно