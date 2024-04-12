Чащина (Воинкова) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Воинкова) Марья Иванова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Воинков Иван Юдин

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1814

Муж: Чащин Никон Яковлев

Рождение ребёнка
07.01.1815

Дочь: Татьяна Никонова

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1817

Дочь: Агафия Никонова

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1818

Сын: Чащин Никифор Никонов

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Рождение ребёнка
28.02.1820

Дочь: Евдокия Никонова

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1821

Сын: Чащин Алексий Никонов

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1822

Дочь: Лукия Никонова

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1826

Сын: Чащин Иван (Иоанн) Никонов

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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