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Воинков Иван Юдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

06.03.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Воинков Иуда Евдокимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Воинков Федор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Чащина Марья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Рудакова (воинкова) Ксения Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Воинков Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1801

Дочь: Харитина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
06.03.1808
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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