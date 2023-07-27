Воинков Иван Юдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти06.03.1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Воинков Иуда Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Воинков Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Чащина Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Рудакова (воинкова) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Воинков Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.10.1801
Дочь: Харитина Иванова
Смерть
06.03.1808