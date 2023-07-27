Рудакова (Воинкова) (Воинкова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Воинкова) (Воинкова) Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

23.03.1829

Пол

Женский

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Воинков Иван Юдин

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1823

Муж: Рудаков Иван Иванов

Рождение ребёнка
30.12.1823

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Рудаков Иван Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1826

Сын: Рудаков Симион Иванов

Отец ребёнка: Рудаков Иван Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
23.03.1829
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от трудных родов
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