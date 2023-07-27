Рудакова (Воинкова) (Воинкова) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти23.03.1829
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Воинков Иван Юдин
Бракосочетание
11.02.1823
Муж: Рудаков Иван Иванов
Рождение ребёнка
30.12.1823
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Рудаков Иван Иванов
Рождение ребёнка
24.05.1826
Отец ребёнка: Рудаков Иван Иванов
Смерть
23.03.1829
Причина смерти: от трудных родов