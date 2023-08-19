Рудаков Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Рудаков Иван Никифоров
Мать: Рудакова Ирина Иванова
Бракосочетание
23.01.1814
Жена: Рудакова Домна Иванова
Рождение ребёнка
19.11.1814
Мать ребёнка: Рудакова Домна Иванова
Рождение ребёнка
11.01.1816
Мать ребёнка: Рудакова Домна Иванова
Рождение ребёнка
28.10.1819
Мать ребёнка: Рудакова Домна Иванова
Бракосочетание
11.02.1823
Рождение ребёнка
30.12.1823
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: Рудакова (воинкова) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
24.05.1826
Мать ребёнка: Рудакова (воинкова) Ксения Иванова
Бракосочетание
09.07.1829
Смерть
Неизвестно