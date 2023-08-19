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Рудаков Иван Иванов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Рудаков Иван Никифоров

Мать: Рудакова Ирина Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1814

Жена: Рудакова Домна Иванова

Рождение ребёнка
19.11.1814

Сын: Рудаков Александр Иванов

Мать ребёнка: Рудакова Домна Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1816

Сын: Рудаков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Рудакова Домна Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1819

Сын: Рудаков Авраамий Иванов

Мать ребёнка: Рудакова Домна Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.02.1823

Жена: Рудакова (воинкова) Ксения Иванова

Рождение ребёнка
30.12.1823

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Рудакова (воинкова) Ксения Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1826

Сын: Рудаков Симион Иванов

Мать ребёнка: Рудакова (воинкова) Ксения Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.07.1829

Жена: Рудакова Стефанида Николаева

Смерть
Неизвестно
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