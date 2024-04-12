Рудаков Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения11.01.1816
Дата смерти13.06.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1816
Отец: Рудаков Иван Иванов
Мать: Рудакова Домна Иванова
Бракосочетание
26.01.1834
Жена: Рудакова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
26.05.1835
Дочь: Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: Рудакова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
Около ?.06.1836
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Рудакова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
23.05.1838
Мать ребёнка: Рудакова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
09.09.1839
Дочь: Вера Михайлова
Мать ребёнка: Рудакова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
17.03.1844
Мать ребёнка: Рудакова Фекла Петрова
Смерть
13.06.1850
Причина смерти: от горячки