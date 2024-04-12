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Рудаков Михаил Иванов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.01.1816

Дата смерти

13.06.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1816

Отец: Рудаков Иван Иванов

Мать: Рудакова Домна Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1834

Жена: Рудакова Фекла Петрова

Рождение ребёнка
26.05.1835

Дочь: Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: Рудакова Фекла Петрова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1836

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Рудакова Фекла Петрова

Рождение ребёнка
23.05.1838

Сын: Рудаков Леонтий Михайлов

Мать ребёнка: Рудакова Фекла Петрова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1839

Дочь: Вера Михайлова

Мать ребёнка: Рудакова Фекла Петрова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1844

Сын: Рудаков Хрисанф Михайлов

Мать ребёнка: Рудакова Фекла Петрова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
13.06.1850
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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