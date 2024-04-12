Рудакова (Рышкова) Домна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти31.10.1822
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Рышков Иван
Бракосочетание
23.01.1814
Муж: Рудаков Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1814
Отец ребёнка: Рудаков Иван Иванов
Рождение ребёнка
11.01.1816
Отец ребёнка: Рудаков Иван Иванов
Рождение ребёнка
28.10.1819
Отец ребёнка: Рудаков Иван Иванов
Смерть
31.10.1822
Причина смерти: от трудных родов