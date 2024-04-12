Рудакова (Рышкова) Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Рышкова) Домна Иванова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

31.10.1822

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Рышков Иван

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1814

Муж: Рудаков Иван Иванов

Рождение ребёнка
19.11.1814

Сын: Рудаков Александр Иванов

Отец ребёнка: Рудаков Иван Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1816

Сын: Рудаков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Рудаков Иван Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1819

Сын: Рудаков Авраамий Иванов

Отец ребёнка: Рудаков Иван Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
31.10.1822
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от трудных родов
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