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Рудаков Александр Иванов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.11.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1814

Отец: Рудаков Иван Иванов

Мать: Рудакова Домна Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.09.1830

Жена: Ксения Ильина

Рождение ребёнка
18.07.1832

Сын: Рудаков Илья Александров

Мать ребёнка: Ксения Ильина

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1835

Дочь: Александра Александрова

Мать ребёнка: Ксения Ильина

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1840

Сын: Рудаков Иродион Александров

Мать ребёнка: Ксения Ильина

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1844

Сын: Рудаков Тарасий Александров

Мать ребёнка: Ксения Ильина

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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