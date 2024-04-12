Рудаков Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения19.11.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1814
Отец: Рудаков Иван Иванов
Мать: Рудакова Домна Иванова
Бракосочетание
11.09.1830
Жена: Ксения Ильина
Рождение ребёнка
18.07.1832
Мать ребёнка: Ксения Ильина
Рождение ребёнка
15.04.1835
Дочь: Александра Александрова
Мать ребёнка: Ксения Ильина
Рождение ребёнка
07.04.1840
Сын: Рудаков Иродион Александров
Мать ребёнка: Ксения Ильина
Рождение ребёнка
24.02.1844
Сын: Рудаков Тарасий Александров
Мать ребёнка: Ксения Ильина
Смерть
Неизвестно