(Маслова) Ксения Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Маслов Илья
Бракосочетание
11.09.1830
Рождение ребёнка
18.07.1832
Отец ребёнка: Рудаков Александр Иванов
Рождение ребёнка
15.04.1835
Дочь: Александра Александрова
Отец ребёнка: Рудаков Александр Иванов
Рождение ребёнка
07.04.1840
Сын: Рудаков Иродион Александров
Отец ребёнка: Рудаков Александр Иванов
Рождение ребёнка
24.02.1844
Сын: Рудаков Тарасий Александров
Отец ребёнка: Рудаков Александр Иванов
Смерть
Неизвестно