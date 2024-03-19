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(Маслова) Ксения Ильина

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Место рождения

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Маслов Илья

Мать: не указана

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
11.09.1830

Муж: Рудаков Александр Иванов

Рождение ребёнка
18.07.1832

Сын: Рудаков Илья Александров

Отец ребёнка: Рудаков Александр Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1835

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Рудаков Александр Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1840

Сын: Рудаков Иродион Александров

Отец ребёнка: Рудаков Александр Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1844

Сын: Рудаков Тарасий Александров

Отец ребёнка: Рудаков Александр Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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