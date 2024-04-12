Рудаков Авраамий Иванов
Место рождения
Дата рождения28.10.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1819
Отец: Рудаков Иван Иванов
Мать: Рудакова Домна Иванова
Бракосочетание
22.01.1839
Рождение ребёнка
07.10.1840
Дочь: Таисия Авраамова
Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
20.02.1844
Дочь: Анфия Авраамова
Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
02.04.1845
Дочь: Сединкина Мавра Авраамова
Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
26.05.1848
Дочь: Елена Авраамиева
Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
17.10.1849
Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
07.01.1851
Дочь: Апполинария Авраамиева
Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
15.07.1852
Дочь: Марина Авраамиева
Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева
Смерть
Неизвестно