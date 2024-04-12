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Рудаков Авраамий Иванов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.10.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1819

Отец: Рудаков Иван Иванов

Мать: Рудакова Домна Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Рудакова Агафья Николаева

Рождение ребёнка
07.10.1840

Дочь: Таисия Авраамова

Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1844

Дочь: Анфия Авраамова

Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1845

Дочь: Сединкина Мавра Авраамова

Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1848

Дочь: Елена Авраамиева

Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1849

Сын: Рудаков Лука Авраамиев

Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1851

Дочь: Апполинария Авраамиева

Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1852

Дочь: Марина Авраамиева

Мать ребёнка: Рудакова Агафья Николаева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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