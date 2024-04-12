Рудакова (Воинкова) Агафья Николаева
Место рождения
Дата рождения16.02.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1815
Бракосочетание
22.01.1839
Рождение ребёнка
07.10.1840
Дочь: Таисия Авраамова
Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов
Рождение ребёнка
20.02.1844
Дочь: Анфия Авраамова
Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов
Рождение ребёнка
02.04.1845
Дочь: Сединкина Мавра Авраамова
Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1848
Дочь: Елена Авраамиева
Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов
Рождение ребёнка
17.10.1849
Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов
Рождение ребёнка
07.01.1851
Дочь: Апполинария Авраамиева
Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1852
Дочь: Марина Авраамиева
Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов
Смерть
Неизвестно