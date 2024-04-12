Рудакова (Воинкова) Агафья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Воинкова) Агафья Николаева

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

16.02.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1815

Отец: Воинков Николай Степанов

Мать: Воинкова Татиана Алексиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Рудаков Авраамий Иванов

Рождение ребёнка
07.10.1840

Дочь: Таисия Авраамова

Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1844

Дочь: Анфия Авраамова

Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1845

Дочь: Сединкина Мавра Авраамова

Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1848

Дочь: Елена Авраамиева

Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1849

Сын: Рудаков Лука Авраамиев

Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1851

Дочь: Апполинария Авраамиева

Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1852

Дочь: Марина Авраамиева

Отец ребёнка: Рудаков Авраамий Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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