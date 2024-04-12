Воинкова (Бучельникова) Татиана Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
07.02.1807
Рождение ребёнка
04.03.1808
Дочь: Герасим Николаев
Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов
Рождение ребёнка
30.03.1809
Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов
Рождение ребёнка
06.09.1810
Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов
Рождение ребёнка
09.02.1814
Дочь: Агафия Николаева
Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов
Рождение ребёнка
16.02.1815
Дочь: Рудакова Агафья Николаева
Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов
Рождение ребёнка
22.07.1817
Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов
Смерть
Неизвестно