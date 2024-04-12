Воинкова (Бучельникова) Татиана Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Бучельникова) Татиана Алексиева

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Бучельников Алексий Алексеев

Мать: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
07.02.1807

Муж: Воинков Николай Степанов

Рождение ребёнка
04.03.1808

Дочь: Герасим Николаев

Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1809

Сын: Воинков Ипатий Николаев

Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1810

Сын: Воинков Архипп Николаев

Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Воинков Михаил Николаев

Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов

Рождение ребёнка
09.02.1814

Дочь: Агафия Николаева

Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1815

Дочь: Рудакова Агафья Николаева

Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1817

Сын: Воинков Трофим Николаев

Отец ребёнка: Воинков Николай Степанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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