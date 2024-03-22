(Воинков) Герасим Николаев
Место рождения
Дата рождения04.03.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1808
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
01.01.1827
Дочь: Анисья Герасимова
Рождение ребёнка
09.07.1828
Рождение ребёнка
27.12.1829
Рождение ребёнка
16.02.1834
Рождение ребёнка
21.03.1838
Дочь: Матрона Герасимова
Смерть
Неизвестно